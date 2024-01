DW: «Ισχυρές αντιστάσεις» στον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια στην Ελλάδα 

Your browser does not support the audio element.

«Έρχεται ο γάμος για ομόφυλα ζευγάρια στην Ελλάδα; Οι αντιστάσεις είναι ισχυρές» αναφέρει η ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung (NZZ)