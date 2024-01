Γεωργιάδης: Μεγάλη πρόκληση το δημογραφικό – Η κυβέρνηση μελετά περισσότερα κίνητρα για νέες γυναίκες και ζευγάρια

Your browser does not support the audio element.

Ο ίδιος είπε ότι δεν θέλει να είναι προφήτης, αλλά προτιμά να παραμείνει αισιόδοξος ελπίζοντας πως το επίπεδο ζωής θα ανέβει τα επόμενα χρόνια