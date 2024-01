Μητσοτάκης – Νταβός: Θέλουμε να γίνουμε εξαγωγείς πράσινης ενέργειας εκμεταλλευόμενοι την αιολική ενέργεια

Your browser does not support the audio element.

«Θέλουμε να γίνουμε πάροχος ενέργειας, τουλάχιστον για τις βαλκανικές χώρες» είπε ο πρωθυπουργός σε συζήτηση για την μετάβαση στην πράσινη ενέργεια σε πάνελ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός