Συζήτηση Μητσοτάκη με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy»: Υπάρχει ανησυχία για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Βίντεο

Πολιτική 16:07, 18.01.2024 UPDATE: 17:03

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός συμμετέχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου έχει επαφές με ισχυρούς οικονομικούς και όχι μόνο παράγοντες