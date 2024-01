Νταβός – Μητσοτάκης στο Bloomberg: Την επόμενη εβδομάδα στο υπουργικό ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια – Θα ψηφιστεί αρχές Φεβρουαρίου

Your browser does not support the audio element.

Το 2024 θα είναι πολύ καλή χρονιά για την οικονομία, τόνισε ο πρωθυπουργός εκτιμώντας ότι η Ελλάδα θα προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις. «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε πλεονασμα με βιώσιμη ανάπτυξη, αυτό είναι εφικτό» είπε.