Ο ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες – Καρανίκας: «Ο πρόεδρος δεν σας καλεί για τούφα» – Ακρίτα: «Ασαπέρα αγόρι μου»

«Καλοί μου άνθρωποι, ο πρόεδρος […] δεν σας καλεί για να περάσετε τούφα όπως έχετε συνηθίσει προφανώς για να αντιδράτε έτσι» έγραψε ο Νίκος Καρανίκας – «Τόσους μήνες με τη διάσπαση, έχουμε ξεσκιστεί στη δουλειά και θα μας την πεις κι από πάνω. Ασαπέρα αγόρι μου» απάντησε η Έλενα Ακρίτα.