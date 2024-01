Κεραμέως για επιστολική ψήφο: Ανοίγει ο δρόμος για τους απόδημους και στις εθνικές εκλογές

Χρειάζονται 200 ψήφοι για να περάσει – Η υπουργός Εσωτερικών κατέθεσε τροπολογία και κάλεσε τα κόμματα να τη στηρίξουν – Βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο με προτάσεις της αντιπολίτευσης