Ο Θοδωρής Ρουσόπουλος εξελέγη πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Από σήμερα ο Θ. Ρουσόπουλος είναι ο 35ος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1949 και ο πρώτος Έλληνας υπήκοος που κατέχει το αξίωμα – Η εκλογή του αποτελεί μεγάλη τιμή για την πατρίδα μας, έγραψε στο X ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης