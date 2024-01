Σύγκρουση Λιβάνιου – Βελόπουλου για την επιστολική: «Εδώ δεν πουλάμε βυζαντινά» – «Συμφωνείτε να ψηφίζουν οι νεκροί και οι βρυκόλακες»

Your browser does not support the audio element.

Η ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στην Ολομέλεια της Βουλής και η κριτική του στην επιστολική ψήφο, πυροδότησε την έντονη αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου