Τροπολογία – έκπληξη για επιστολική και στις εθνικές κάλπες: Σήμερα οι τοποθετήσεις των αρχηγών στη Βουλή – Η στάση της αντιπολίτευσης

Your browser does not support the audio element.

Προϋπόθεση, προκειμένου η τροπολογία να αποτελέσει νόμο του κράτους, είναι η συγκέντρωση των 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή απαιτούνται τουλάχιστον 200 θετικές ψήφοι