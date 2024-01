Τσιόδρας στον ΣΚΑΪ 100,3: Η τροπολογία για την επιστολική ψήφο αφορά μόνον στους απόδημους

Your browser does not support the audio element.

Το νομοσχέδιο μπορεί να ψηφιστεί επί της αρχής και στη συγκεκριμένη τροπολογία, εάν κάποιος διαφωνεί, να καταψηφίσει, είπε ο Δημήτρης Τσιόδρας