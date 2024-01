Χάος στην Ερυθρά Θάλασσα: Φόβοι για τα κέρδη των εταιρειών – Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Καθώς η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα επηρεάζει τις μεταφορές όλων των προϊόντων, από τα αυτοκίνητα μέχρι την ενέργεια, είναι θέμα χρόνου η εκτίναξη του κόστους και οι πιέσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας να αποτυπωθούν στα reports κερδών των εταιρειών.

Αρκετές εταιρείες ήδη προειδοποιούν για τις επιπτώσεις. Η εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Tesla σχεδιάζει διακοπή της παραγωγής σε γερμανικό εργοστάσιο της για δύο εβδομάδες, λόγω των καθυστερήσεων στην αποστολή, ενώ η σουηδική Volvocar ανακοίνωσε τριήμερη διακοπή στο εργοστάσιο της στο Βέλγιο.

Οι βρετανικές εταιρείες λιανικών πωλήσεων Tesco, Marks & Spencer και Next Plc έχουν όλες επισημάνει τον κίνδυνο υψηλότερων τιμών για τους καταναλωτές.

Και όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι τουλάχιστον 2.300 πλοία κάνουν μεγάλες παρακάμψεις για να αποφύγουν τις επιθέσεις των μαχητών Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα – μια πλωτή οδό που συνήθως διαχειρίζεται πάνω από το 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες προειδοποιούν για άνοδο του πληθωρισμού που θα μπορούσε να εμποδίσει τη μείωση των επιτοκίων. Για πολλές εταιρείες, ειδικά στην Ευρώπη, επιμηκύνονται οι χρόνοι διέλευσης, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ναύλοι και το κόστος ασφάλισης.

Τα παραπάνω αναγκάζουν τους αναλυτές να επανεξετάσουν τις εκτιμήσεις των κερδών των εταιρειών για το επόμενο έτος.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, η μέση πρόβλεψη για τα κέρδη των αυτοκινητοβιομηχανιών μειώθηκε κατά 5%, όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε το -. Από την άλλη πλευρά, οι μεταφορικές εταιρείες αναδεικνύονται νικητές – με τις τιμές ναύλων των containesrships να αυξάνονται κατά 300% σε ορισμένες διαδρομές – και οι εκτιμήσεις κερδών για τον δείκτη μεταφορών της MSCI Europe έχουν αυξηθεί κατά 7% σε μόλις δύο εβδομάδες.

Ο Thomas Brenier, επικεφαλής μετοχών στη Lazard Freres Gestion στο Παρίσι, περιόρισε την έκθεση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, θεωρώντας τον ως «έναν από τους πρώτους που πλήττονται λόγω των αναταράξεων της αλυσίδας εφοδιασμού του». Αποφεύγει επίσης το λιανικό εμπόριο, καθώς «θα μπορούσε να υποφέρει από την έλλειψη προϊόντων προς πώληση».

«Αν διαρκέσει ακόμη έναν ή δύο μήνες, σίγουρα θα δείτε κάποιες προειδοποιήσεις κερδών που συνδέονται με αυτό», προέβλεψε ο Brenier.

Το - αναφέρει πώς μπορούν να διαμορφωθούν τα κέρδη σε διάφορους τομείς:

Μεταφορά και Ασφάλιση

Το τρέχον κόστος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εάν διατηρηθεί, θα μπορούσε να αυξήσει τον συνολικό πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη ζώνη του ευρώ από τα τέλη του 2024 και τις αρχές του 2025, εκτιμά το - Intelligence.

Ωστόσο, τα γεγονότα θα δώσουν ώθηση στις ναυτιλιακές εταιρείες διεθνώς, όπως η AP Moller-Maersk και η Hapag-Lloyd AG στην Ευρώπη, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, ZIM Integrated Shipping και η ιαπωνική Mitsui OSK Lines Ltd. Οι ασφαλιστικές θα πρέπει επίσης να επωφεληθούν, καθώς τα ασφάλιστρα σε ορισμένα δρομολόγια έχουν δεκαπλασιαστεί.

Μεταξύ των ναυτιλιακών, η Maersk ξεχωρίζει καθώς υπάρχουν ήδη για την εταιρεία μία σειρά θετικών συστάσεων από αναλυτές. Η Bank of America διπλασίασε πρόσφατα τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2024 για τη δανέζικη εταιρεία, ενώ η Goldman Sachs εκτιμά ότι μια τεράστια αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών θα μπορούσε να της επιτρέψει να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους.

Ο David Vernon της Sanford C Bernstein and Co. προβλέπει ώθηση κερδών και για τις εταιρείες logistics, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μεταφοράς εμπορευμάτων, εάν οι εταιρείες που έχουν ξεμείνει από επιλογές αποστολής καταφύγουν στις αεροπορικές μεταφορές.

«Οι αεροπορικές μεταφορικές είναι οι απόλυτοι νικητές», είπε ο Vernon, αναφέροντας την FedEx, την United Parcel Service και την DHL Group ως πιθανούς δικαιούχους.

Εταιρίες λιανικής

Η εταιρεία Next, η οποία προμηθεύεται τα περισσότερα από τα προϊόντα ένδυσης και οικιακής χρήσης από την Ασία, ήταν μεταξύ των πρώτων λιανοπωλητών που εξέφρασαν φόβους για επιπτώσεις από τις τελευταίες εξελίξεις στις μεταφορές.

Η Primark, η οποία ανήκει στην Associated British Foods Plc, και η Hennes & Mauritz (H&M) είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις θαλάσσιες μεταφορές, σύμφωνα με τον αναλυτή της RBC Capital Markets, Richard Chamberlain, ενώ η ιδιοκτήτρια της Zara, η Inditex SA προμηθεύεται κυρίως από γειτονικές χώρες.

Ομοίως, η Bryan Garnier & Co. επισημαίνει τη γαλλική εταιρεία λιανικής επίπλων Maisons du Monde SA ως εξαιρετικά ευάλωτη, καθώς προμηθεύεται το 75% των εμπορευμάτων της από την Ασία και μεταφέρει το 90% δια θαλάσσης.

Το πρόβλημα για τέτοιες εταιρείες είναι ότι το οικονομικό υπόβαθρο μπορεί να δυσκολέψει τη μετακύλιση του υψηλότερου κόστους στους καταναλωτές. «Οι εταιρείες μπορεί να χρειαστεί να το απορροφήσουν, κάτι που θα μείωνε τα περιθώρια κέρδους», δήλωσε η Frédérique Carrier της RBC Wealth Management.

Αυτοκινητοβιομηχανίες

Μέχρι στιγμής, η Tesla και η Volvo Car είναι οι μόνες αυτοκινητοβιομηχανίες που ανακοίνωσαν στάσεις στην παραγωγή τους.

Ωστόσο, τέτοιες καθυστερήσεις «μπορεί να αντιπροσωπεύουν νέο κίνδυνο για την παραγωγή ελαφρών οχημάτων φέτος», σύμφωνα με τη Morgan Stanley.

Ωστόσο, οι περισσότεροι εκτιμούν ότι η βιομηχανία δεν θα δει επανάληψη των προβλημάτων της εποχής της πανδημίας.

«Τα ακριβότερα καύσιμα, οι επιπλέον ημέρες ενοικίασης χώρου και οι υψηλότερες τιμές αποστολής θα είναι αρνητικά για τα P&L των εταιρειών, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη αυτό, το κόστος μεταφοράς είναι περίπου 57% χαμηλότερο από τα επίπεδα της περιόδου του Covid», έγραψε ο αναλυτής της BofA, John Murphy.

Η κρίση θα μπορούσε ακόμη και να επιτρέψει στις αυτοκινητοβιομηχανίες να διατηρήσουν υψηλότερες τιμές οχημάτων, ανέφερε το - Intelligence.

Ενέργεια

Ο αντίκτυπος στις τιμές του αργού πετρελαίου ήταν σχετικά χαμηλός φέτος, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν μια παρατεταμένη σύγκρουση προκαλέσει ελλείψεις προσφοράς.

Ωστόσο, οι αγορές πετρελαίου προετοιμάζονται για αναταράξεις εβδομάδων. Λιγότερα δεξαμενόπλοια διασχίζουν το στενό Bab el-Mandeb στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa που συγκέντρωσε το -.

Ο αριθμός των πλοίων που μεταφέρουν αργό ή προϊόντα πετρελαίου, όπως το μαζούτ, έχει μειωθεί κατά 25% φέτος έως τις 19 Ιανουαρίου σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, όπως δείχνουν τα στοιχεία.

