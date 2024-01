Άμεσα σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια – Τι προβλέπει

Your browser does not support the audio element.

Σέβομαι απόλυτα τις θέσεις της Εκκλησίας, είπε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο – Οι ρυθμίσεις για την παρένθετη κύηση – Αποχή από την ψηφοφορία επιλέγει ο Βορίδης- Δεν υπάρχει θέμα για την παραμονή του στην κυβέρνηση, σημειώνουν κυβερνητικές πηγές