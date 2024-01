«Κλειδί η ορθή εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου», τόνισε ο Σχοινάς

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επανεκκίνηση των ευρωτουρκικών σχέσεων, κυρίως στο θέμα του μεταναστευτικού και μετά τις δυσκολίες της τελευταίας τετραετίας