Μητσοτάκης στο υπουργικό: Η ρύθμιση για τα ομόφυλα ζευγάρια προσθέτει δικαιώματα – Σεβαστή η θέση της Εκκλησίας

Παλινωδία η στάση της αντιπολίτευσης για την επιστολική ψήφο- Επιδιώκουμε την προστασία των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών που ήδη υπάρχουν – Μιλάμε για κάτι που ισχύει ήδη σε 36 χώρες- Εξηγήσαμε επαρκώς τι δεν κάνει το νομοσχέδιο – Όχι σε “γονέας 1- γονέας 2” – Σέβομαι απόλυτα τις θέσεις της Εκκλησίας, θέμα της Πολιτείας οι ρυθμίσεις