«Πράσινο φως» από το υπουργικό για την μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη – Τι περιλαμβάνει ο νέος δικαστικός χάρτης

Το νομοσχέδιο του Γιώργου Φλωρίδη εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο που συζήτησαν σήμερα για τον νέο δικαστικό χάρτη της χώρας, την ισότητα στον πολιτικό γάμο, το στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο Ελληνισμό και το νομοσχέδιο για την Ενιαία Αγορά ψηφιακών υπηρεσιών