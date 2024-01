Μητσοτάκης για παραίτηση Βαρβιτσιώτη: Πολιτεύθηκε με συνέπεια και στήριξε την παράταξη – Τιμώ το έργο του

«Με την σημερινή του απόφαση, την οποία άκουσα με λύπη, δείχνει ότι για κάποιους η πολιτική δεν είναι μονόδρομος, ούτε ισόβιο επάγγελμα» αναφέρει ο πρωθυπουργός για τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.