Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος καταλαμβάνει την έδρα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

Έχει διατελέσει δήμαρχος στο Αιγάλεω για οκτώ συνεχόμενα έτη ενώ ήταν πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία