Αυγενάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε με τους αγρότες

Ο κ. Αυγενάκης είπε ότι οι προκαταβολές που έχουν δοθεί είναι κατά 40% παραπάνω από ότι στον Ιανό και οι εξοφλήσεις θα γίνουν ως τις 30 Ιουνίου