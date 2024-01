Αχτσιόγλου στον ΣΚΑΪ: Οι ευρωεκλογές είναι μία κρίσιμη αναμέτρηση στην οποία θα αποτυπωθεί η δυναμική μας

Your browser does not support the audio element.

Η κα. Αχτσιόγλου παράλληλα απέρριψε οποιαδήποτε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι «με τον κ. Κασσελάκη υπάρχει απόσταση που έχει να κάνει με το ύφος και το ήθος»