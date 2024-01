Επεκτείνεται ως το 2026 η συνεργασία FIFA-Visa

Η FIFA ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τη Visa, παγκόσμιο ηγέτη στις ψηφιακές πληρωμές, ως επίσημο συνεργάτη της FIFA.

Η νέα συμφωνία, η οποία ισχύει μέχρι το 2026, δίνει τη δυνατότητα στη Visa και τη FIFA να προάγουν την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και να υποστηρίξουν παίκτες, οπαδούς και πελάτες μέσω προγράμματος εκδηλώσεων που θα κορυφωθεί με το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο™ FIFA στην ιστορία, το 2026, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε:

«Η FIFA είναι ενθουσιασμένη που συνεργάζεται με τη Visa και εστιάζει την ισχυρή συνεργασία μας για ένα πολύ λαμπρό μέλλον. Η ακλόνητη δέσμευση της Visa για την ενίσχυση της εμπειρίας των φιλάθλων, σε συνδυασμό με την καινοτόμο προσέγγισή της στην τεχνολογία πληρωμών, ευθυγραμμίζεται με το όραμα της FIFA να κάνει το ποδόσφαιρο πραγματικά παγκόσμιο και προσβάσιμο σε όλους. Ανυπομονούμε να προσφέρουμε εξαιρετικές στιγμές για τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο».

Η Visa θα παραμείνει ο Επίσημος Συνεργάτης Τεχνολογίας Πληρωμών για τις δραστηριότητες της FIFA παγκοσμίως, παρέχοντας μια απρόσκοπτη και ασφαλή εμπειρία πληρωμών για τους οπαδούς της FIFA στα γήπεδα. Οι κάτοχοι καρτών Visa θα έχουν αποκλειστική αλλά και πρόσβαση στα παρασκήνια σε όλα τα τουρνουά της FIFA καθώς και σε άλλες καινοτόμες προσφορές, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων FIFA και online στο FIFAstore.com, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.

«Η συμμαχία μας με τη FIFA έχει αποφέρει τεράστια οφέλη για το εμπορικό μας σήμα, τους πελάτες και τους κατόχους καρτών μας», δήλωσε ο Oliver Jenkyn, Group President, Global Markets, της Visa. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας και προσφέρουμε απρόσκοπτες εμπειρίες πληρωμών ως μέρος ενός από τα πιο δημοφιλή αθλητικά γεγονότα στον κόσμο».

Αξιοποιώντας πληροφορίες από την έρευνα της Visa “Digital Fans: How Connected Experiences Can Power the Future of Fandom”, η Visa και η FIFA θα συνεργαστούν για να προσδιορίσουν περαιτέρω βήματα για τη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων στο μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA στην ιστορία καθώς και σε άλλα τουρνουά της FIFA.

O Chief Business Officer της FIFA, Romy Gai, δήλωσε:

«Από το 2007, η Visa έχει συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας πληρωμών σε περισσότερες από 40 εκδηλώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA στο Κατάρ και του περσινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών της FIFA στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία που έσπασε όλα τα ρεκόρ. Ενώ η διαδρομή των φιλάθλων έχει κάνει πολλά βήματα τα 16 χρόνια της συνεργασίας, η FIFA και η Visa έχουν το βλέμμα τους στραμμένο σε μια εκσυγχρονισμένη ψηφιακή, προσαρμοσμένη και απρόσκοπτη εμπορική εμπειρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026».

Ο Frank Cooper, Chief Marketing Officer της Visa, πρόσθεσε:

«Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Visa στη συνεργασία με τη FIFA είναι να εμπλουτίσει την εμπειρία τόσο των φιλάθλων όσο και των αθλητών. Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 26 παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία για τη Visa να επιτύχει αυτόν τον στόχο. Αν και τα ανταγωνιστικά αθλήματα θεωρούνται ψυχαγωγία, είναι επίσης μια ακμάζουσα επιχείρηση. Αυτό επιτρέπει στη Visa να λειτουργεί στην τομή του πολιτισμού και του εμπορίου, εκπληρώνοντας τις υψηλές προσδοκίες των κατόχων καρτών μας την ημέρα του αγώνα, είτε τον παρακολουθούν να εκτυλίσσεται στο σαλόνι τους είτε κάθονται στην καρδιά της δράσης στη μεσαία γραμμή».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τουρνουά FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, επισκεφθείτε FIFA.com.