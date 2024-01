Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο της JP Morgan: Πρωταρχικός στόχος η αύξηση των πραγματικών μισθών

Your browser does not support the audio element.

Δέσμευσή μου είναι «γκάζι» για τις μεταρρυθμίσεις, πάντα με έμφαση στη δημοσιονομική πειθαρχία, είπε ο πρωθυπουργός στη συνομιλία του με τον Jamie Dimon, στο πλαίσιο επενδυτικού roadshow για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη – Η Ελλάδα έχει αγκαλιάσει έναν υγιή δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη, σχολίασε ο συνομιλητής του πρωθυπουργού