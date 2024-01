Τζάκρη για τον ΣΥΡΙΖΑ και τους αγρότες: «Κατά το κοινώς λεγόμενο… τον ήπιαμε» – Βίντεο

Η φράση που πρκάλεσε αίσθηση – «Σε μια κοινωνία που το 80% της οικονομίας είναι πρωτογενής τομέας παραγωγής, ένα κόμμα που έχει αυτή τη στιγμή σε μία διεργασία 100 ανθρώπων, τρία στελέχη αγρότες, κάτι δεν κάναμε καθόλου καλά», πρόσθεσε