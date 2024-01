Tesla: Σε F.U.B.A.R. κατάσταση

“FUBAR” κατάσταση επικράτησε κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης για τη μετοχή της Tesla (TSLA) μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων που υπολείπονταν των προβλέψεων της αγοράς ενώ σαν μην έφτανε αυτό η διοίκηση έκανε την αρνητική πρόβλεψη ότι ο όγκος των παραγόμενων οχημάτων για το τρέχον έτος μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον περσινό, καθώς η εταιρεία εργάζεται για την κυκλοφορία του οχήματος επόμενης γενιάς της στο Τέξας.

Το ακρωνύμιο αυτό που στη στρατιωτική αργκό σημαίνει “F**ked Up Beyond All Recognition” χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ από τους ενεργούς επενδυτές κατά τη διάρκεια της εν λόγω αποκαρδιωτικής συνεδρίασης με τη τιμή της μετοχής να βρίσκεται από το πρωί σε ελεύθερη πτώση χάνοντας με χάσμα το πάτωμα των 200 δολαρίων και κλείνοντας τελικά με ένα -12,13% στα 182,63 δολάρια.

Πολλοί επενδυτές είχαν αγοράσει το τελευταίο χρονικό διάστημα την υστέρηση της μετοχής σε σχέση με την έντονη ανοδική κίνηση του Nasdaq 100 ποντάροντας στην επαναφορά της μετοχής από τη βάση των 210 δολαρίων προς το επίπεδο των 240 με 250 δολαρίων, αλλά τελικά η αρνητική είδηση τους ανάγκασε σε άτακτη φυγή από τη μετοχή χάνοντας μέσα σε λίγες ώρες έως και ένα -15%.

Η εταιρεία έχει αναγκαστεί τους τελευταίους μήνες να μειώνει συνεχώς τις τιμές των αυτοκινήτων σε Ευρώπη και Κίνα για να μπορεί να αντιμετωπίζει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων BYD αλλά και από τις άλλες παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Φυσιολογικά λοιπόν οι συνεχείς μειώσεις των τιμών επιβαρύνουν σημαντικά το περιθώριο κέρδους της Tesla.

Στη διαγραμματική διεβδομαδιαία ανάλυση συλλαμβάνεται η μετοχή να έχει διαλύσει τη στήριξη των 209 δολαρίων και να έχει ανοίξει το κατηφορικό δρόμο για την περιοχή των 170 με 167 δολαρίων ή άλλο ένα -9% περίπου από το κλείσιμο της περασμένης Πέμπτης.

Κερδισμένοι από την αρχή της χρονιάς οι “Bears” με ένα το διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του -28%.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

January 28, 2024