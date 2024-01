Δένδιας: Εξετάζουμε την συμπαραγωγή αμερικανικών φρεγατών «Constellation» στα ελληνικά ναυπηγεία

Επίσης γνωστοποίησε ότι με τον Κύπριο ομόλογό του συζήτησε για την επέκταση της ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, ώστε να μπορεί να υποδεχθεί σύγχρονες φρεγάτες όπως τις Belharra.