Χρήστος Σταϊκούρας: Δύσκολη «άσκηση» το fly over – Τι λέει για την λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας επιθεώρησε, σήμερα την πορεία των έργων κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)