Μητσοτάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Έχουμε βάλει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε πορεία εξομάλυνσης – Αυτό το κεκτημένο πρέπει να το διαφυλάξουμε

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσθετη αποζημίωση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον Daniel από 5.000 ως 10.000 – Από σήμερα η πλατφόρμα – Η προσέγγιση με την Τουρκία δεν θα προχωρήσει χωρίς αναταράξεις – Τον Μάιο θα επισκεφθεί την Τουρκία