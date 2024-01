Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Τα εξοπλιστικά που μας στέλνουν οι ΗΠΑ δείχνουν ότι υπάρχει στρατηγική συμμαχία με την Ελλάδα – Δεν στέλνουν ό,τι τους περίσσευαν

Your browser does not support the audio element.

Η κυρία Μπακογιάννη επισήμανε ότι «Το υλικό που μας στέλνουν οι Αμερικανοί δεν είναι αυτό που τους περίσσευε, είναι αυτά που χρειαζόμαστε» ενώ για τις καταλήψεις είπε ότι ηχθεσινή απόφαση των πρυτάνεων ήταν η «καλύτερη δυνατή»