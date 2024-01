Παπαστεργίου στον ΣΚΑΪ 100,3: Καταργούνται βασικά πιστοποιητικά από το Μάρτιο – Τομή ο προσωπικός αριθμός του πολίτη

Ο προσωπικός αριθμός θα ισχύσει εφόσον υπάρξει γνωμοδότηση από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης