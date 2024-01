Στρατηγείο στη Λάρισα για την επιχείρηση «Ασπίδες» – «Θετικά δεκτή» η πρόταση της Ελλάδας για την αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες είχε δηλώσει ότι θα κατέθετε πρόταση να αναλάβει η Ελλάδα τη Διοίκηση της Επιχείρησης