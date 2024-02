Εντείνονται οι ζυμώσεις στα κόμματα για τα ομόφυλα ζευγάρια

Your browser does not support the audio element.

«Απώλειες» αναμένονται τόσο από την κυβερνητική παράταξη, όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης