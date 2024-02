Θα είναι το 2024 το νέο 1933; – Mark Jones

Η άνοδος του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία το 1933 παραμένει πολύ επίκαιρη σήμερα. Μεγάλο μέρος του κόσμου θα ψηφίσει σε κρίσιμες εκλογές φέτος, και παρόλο που υπάρχουν τα προειδοποιητικά σημάδια, πολύ λίγοι σχολιαστές, πολιτικοί και ηγέτες επιχειρήσεων αναγνωρίζουν ανοιχτά ότι η ίδια η φιλελεύθερη δημοκρατία τίθεται σε ψηφοφορια.

Στις 30 Ιανουαρίου 1933, ο Αδόλφος Χίτλερ διορίστηκε καγκελάριος της Γερμανίας. Για τους υποστηρικτές του, ήταν ημέρα « εθνικής επανάστασης » και αναγέννησης. Η Γερμανία, πίστευαν, χρειαζόταν την επανορθωτική δύναμη ενός αυταρχικού ισχυρού άνδρα μετά από 14 χρόνια του φιλελεύθερου-δημοκρατικού «συστήματος» της Βαϊμάρης. Εκείνο το βράδυ, τα καστανά πουκάμισα του Χίτλερ περνούσαν στο κέντρο του Βερολίνου για να σηματοδοτήσουν την αυγή μιας νέας εποχής.

Ήταν επίσης μια θριαμβευτική στιγμή στην ιστορία της λαϊκής εξαπάτησης. Από τις πρώτες μέρες της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, η πολιτική της είχε καθοριστεί από εκστρατείες παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου του ψεύδους ότι η δημοκρατία της Βαϊμάρης ήταν έργο μιας φυλής Εβραίων και σοσιαλιστών που είχαν « μαχαιρώσει πισώπλατα τη Γερμανία » για να εξασφαλίσουν την ήττα της στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα, λίγοι αμφισβητούν ότι η άφιξη του Χίτλερ ήταν ένα σημείο καμπής στην παγκόσμια ιστορία, η έναρξη μιας πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγούσε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Ολοκαύτωμα. Αλλά ο Χίτλερ δεν «κατέλαβε την εξουσία», όπως ισχυρίστηκαν αργότερα οι Ναζί. Αντίθετα, όπως εξήγησε ο βιογράφος του Ίαν Κέρσοου , «παρασύρθηκε στην εξουσία» από μια μικρή ομάδα ανδρών με επιρροή.

Ένας από αυτούς τους άνδρες ήταν ο Φραντς φον Πάπεν, ο οποίος υπηρέτησε ως καγκελάριος το 1932. Σκέφτηκε ότι ο Χίτλερ και το Ναζιστικό Κόμμα – μακράν το μεγαλύτερο κόμμα μετά τις εκλογές του Ράιχσταγκ του 1932 – θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση μιας συντηρητικής ατζέντας. Ομοίως, ο πρόεδρος της Γερμανίας, πρώην Στρατάρχης Πωλ φον Χίντενμπουργκ, ήθελε να χρησιμοποιήσει τον Χίτλερ για να αποκαταστήσει τη μοναρχία.

Αλλά τα σχέδια αυτών των συντηρητικών παρέσυρε σύντομα η αδίστακτη ηγεσία του Χίτλερ, η ναζιστική βία και η βιασύνη του γερμανικού κοινού να ενταχθεί στο καθεστώς και να γίνει μέρος της υποσχεμένης εθνικής αφύπνισης. Οι φιλελεύθεροι και οι σοσιαλδημοκράτες που αντιτάχθηκαν στον Χίτλερ είτε υπέστησαν βία είτε εγκλωβίστηκαν στη δική τους αισιόδοξη απόδραση. Όσο άσχημα κι αν έγιναν τα πράγματα, διαβεβαίωσαν τους εαυτούς τους, η κυριαρχία του Χίτλερ τελικά θα κατέρρεε. Οι ναζιστικές διαμάχες σίγουρα θα έδιναν τέλος στη νέα κυβέρνηση.

Πέρα από τους φιλελεύθερους και τους σοσιαλιστές, ένα ευρύτερο τμήμα της γερμανικής κοινωνίας υπέθεσε ότι ο Χίντενμπουργκ, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα ήταν πρόεδρος όλων των Γερμανών, θα κρατούσε τον Χίτλερ σε λουρί, ενώ άλλοι περίμεναν ότι ο στρατός θα το έκανε. Όλοι είχαν ξεγελαστεί από την ικανότητα του Χίτλερ να δείχνει αξιοσέβαστος στα τελευταία χρόνια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.

Μέσα σε 100 ημέρες από τη στιγμή που ο Χίτλερ έγινε καγκελάριος, όπως έδειξε ο ιστορικός Peter Fritzsche , η αδίστακτη προσπάθεια των Ναζί για την εξουσία έγινε πολύ ξεκάθαρη. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 1933, η γερμανική κοινωνία είχε ευθυγραμμιστεί. Δεν υπήρχαν πλέον ανεξάρτητα πολιτικά κόμματα, συνδικάτα ή πολιτιστικοί οργανισμοί. Μόνο οι χριστιανικές εκκλησίες διατήρησαν κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας.

Ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 1934, ο Χίτλερ διέταξε τη δολοφονία των εσωκομματικών αντιπάλων του και, μετά το θάνατο του Χίντενμπουργκ στις 2 Αυγούστου, αυτοανακηρύχθηκε Γερμανός Φύρερ. Η δικτατορία του είχε ολοκληρωθεί. Μέχρι τότε, τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης είχαν ήδη τεθεί σε λειτουργία και η οικονομία είχε τεθεί σε τροχιά πολέμου.

Αυτή η περίοδος της ιστορίας παραμένει πολύ επίκαιρη σήμερα. Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα ψηφίσουν σε κρίσιμες εκλογές φέτος, και παρόλο που υπάρχουν τα προειδοποιητικά σημάδια, λίγοι σχολιαστές είναι διατεθειμένοι να το πουν δυνατά: το 2024 μπορεί να είναι το νέο 1933.

Φανταστείτε τον κόσμο σε ένα χρόνο από τώρα, με την παραπληροφόρηση να έχει καταρρίψει τις δημοκρατικές πλειοψηφίες σε όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τερματίζει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ δεν είναι πλέον περιορισμός στα όνειρα του Βλαντιμίρ Πούτιν για την οικοδόμηση μιας νέας Ρωσικής Αυτοκρατορίας σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Μια κρίσιμη μάζα ακροδεξιών κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμποδίζει μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση. Η Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία είναι μόνες τους. Με τον πόλεμο στη Γάζα να έχει επεκταθεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση, ο Πούτιν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να εκτοξεύσει άλλο ένα blitzkrieg, συνοδευόμενο από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Και μέσα στο χάος, η Κίνα αποφασίζει να καταλάβει την Ταϊβάν.

Οι προοπτικές για το 2024 είναι τόσο ζοφερές που πολλοί αρνούνται να τις σκεφτούν. Ακριβώς όπως οι φιλελεύθεροι το 1933 προέβλεψαν ότι ο Χίτλερ θα αποτύγχανε γρήγορα, οι ευσεβείς πόθοι σήμερα θολώνουν την κρίση μας. Υπνοβατούμε – για να δανειστούμε την εύστοχη μεταφορά του Κρίστοφερ Κλαρκ για την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου – σε μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων.

Στην αριστοτεχνική δίτομη ιστορία της της εποχής του Μεσοπολέμου, η Zara Steiner αναφέρεται στο 1929-33 ως τα «χρόνια μεντεσέδων», όταν ο ιδεαλισμός στις διεθνείς σχέσεις αντικαταστάθηκε από τον «Θρίαμβο του Σκότους». Αλλά μέχρι το 1926, οι φιλελεύθεροι φαινόταν να κερδίζουν: ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Aristide Briand και ο Γερμανός ομόλογός του, Gustav Stresemann, μοιράστηκαν το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο τους στη γαλλογερμανική συμφιλίωση και η Γερμανία προσχώρησε στην Κοινωνία των Εθνών. Ο ακραίος εθνικισμός φαινόταν να είναι απομονωμένος στην Ιταλία του Μουσολίνι.

Αντιμέτωποι με τις σημερινές παγκόσμιες κρίσεις, δεν υπάρχει χώρος για αισιοδοξία. Ενδεχομένως βρισκόμαστε σε μια άλλη χρονιά μεντεσέδων. Εάν οι φιλελεύθεροι δράσουν τώρα, μπορούν ακόμα να επικρατήσουν.

Σε ένα πολλά υποσχόμενο σημάδι, εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί βγήκαν πρόσφατα στους δρόμους για να υποστηρίξουν τη δημοκρατία και τη διαφορετικότητα και να καταγγείλουν την ακροδεξιά. Όμως οι διαδηλώσεις σε μια χώρα δεν αρκούν. Οι Γερμανοί φιλελεύθεροι πρέπει να ενωθούν με άλλους σε όλη την ήπειρο. Μια διαδήλωση σε ολόκληρη την ήπειρο θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Η αίσθηση του επείγοντος πρέπει να επεκταθεί προς τα πάνω, ιδιαίτερα σε ηγέτες επιχειρήσεων, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ο οποίος, αντισταθμίζοντας τα στοιχήματά του, έχει ήδη αρχίσει να συμπαθεί τον Τραμπ.

Πριν από λίγο καιρό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν και έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να σώσουν το ευρώ , επειδή αναγνώρισαν ότι η αποτυχία του ενιαίου νομίσματος θα έδινε τέλος στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι πρέπει τώρα να απαιτήσουν την ίδια επείγουσα ανάγκη για να αντιμετωπίσουν τις φετινές απειλές. Η ΕΕ χρειάζεται ένα σχέδιο για έναν κόσμο χωρίς ΝΑΤΟ. Χρειάζεται νέα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τους ηγέτες των κρατών μελών όπως ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίκο, οι οποίοι προτιμούν να φιλήσουν το δαχτυλίδι του Πούτιν παρά να υπερασπιστούν τη δημοκρατία. Είναι απλώς απαράδεκτο ότι ο Όρμπαν εξακολουθεί να ασκεί βέτο στη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ.

Στις ΗΠΑ, η πολιτική κινητοποίηση είναι η μεγάλη μεταβλητή. Οι αντίπαλοι του Τραμπ πρέπει να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να ενωθούν πίσω από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν . Γνωρίζουμε πολύ καλά πού μπορεί να οδηγήσει η διχόνοια και η αφελής αισιοδοξία.

