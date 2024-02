Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ: Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της οικογένειας και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

«Όλη η ΝΔ πιστεύει στην οικογένεια και τις μεταρρυθμίσεις. Είναι μια απλή ρύθμιση που πρέπει να αποδραματοποιηθεί» προσέθεσε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Τάκης Θεοδωρικάκος δηλώνοντας πως στο πλαίσιο αυτό θα τη στηρίξει