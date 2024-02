Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Είμαστε υπέρ της παύσης του καθεστώτος αγρανάπαυσης

Βρισκόμαστε στο πλευρό των αγροτών στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας, σημείωσε ο πρωθυπουργός – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ελλάδα με πορεία προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης για το ραντεβού στην 30ή Agrotica.