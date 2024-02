Kατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια – Στις 15 Φεβρουαρίου η ψηφοφορία

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στην ολομέλεια προς συζήτηση στις 14 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ψηφιστεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, οπότε και αναμένονται οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών