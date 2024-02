Η οικονομία θα κρίνει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών

Οι πολίτες πιστεύουν πως ο χρόνος θα «καταλαγιάσει τα πάθη» για τον γάμο των ομόφυλων ζυεγαριών και μέχρι τις ευρωεκλογές η ΝΔ θα καταφέρει να κερδίσει το χαμένο έδαφος.