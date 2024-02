Με τον Βασίλη Κοντοζαμάνη συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης -Θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Κοντοζαμάνης θα είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία