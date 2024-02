Μητσοτάκης: Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θα επεκταθεί και το 2024 – Έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από Μάιο- Σεπτέμβριο

Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής 6 μέτρα στήριξης των αγροτών που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές – Επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, πρόσθετη μείωση 10% στο ρεύμα, μόνιμη ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος