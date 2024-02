Μπορέλ: «Ανάγκη στενότερης συνεργασίας με την Τουρκία και αποφυγής των αντιπαραθέσεων»

Your browser does not support the audio element.

«Όλοι συμφωνούν ότι απαιτείται περισσότερη συνεργασία με την Τουρκία και αποφυγή αντιπαραθέσεων»