Μαρινάκης: Απολύτως απαράδεκτος και βαθιά προσβλητικός ο βανδαλισμός του Ιερού Ναού Αγίου Αχιλλείου

«Ο τυφλός φανατισμός και οι εκφραστές του δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία» δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος