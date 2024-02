Χατζηδάκης στο TikTok: Τα POS επεκτείνονται σχεδόν παντού – Μόνο τα παγκάρια των εκκλησιών θα μείνουν απέξω

Your browser does not support the audio element.

«Η ΑΑΔΕ δεν είναι μόνο για γάμους και βαφτίσια – Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για τη φοροδιαφυγή» αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών σε ανάρτησή του