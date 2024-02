Διπλωματικές πηγές για Φιντάν: Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας, αν και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις με την Τουρκία

«Αποδίδουμε έμφαση σε ζητήματα αμοιβαία επωφελή αλλά δεν αναιρούμε τις βασικές μας θέσεις. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στην Διακήρυξη των Αθηνών» κατέληξαν οι διπλωματικές πηγές.