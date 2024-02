Ο λόγος στη Βουλή για την ισότητα στον πολιτικό γάμο – Πώς φτάσαμε στη σημερινή μεταρρύθμιση

Your browser does not support the audio element.

O Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη σημερινή μεταρρύθμιση με εκείνη του 1983, η οποία συνιστούσε το πρώτο μεγάλο βήμα ισότητας των φύλων, δηλαδή της εξίσωσης άνδρα και γυναίκας – Τώρα ακολουθεί το δεύτερο βήμα δηλαδή η απαγόρευση δυσμενών διακρίσεων λόγω φύλου στον γάμο