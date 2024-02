Το αναδυόμενο νέο παγκόσμιο κοινωνικοοικονομικό σύστημα – Δρ. Βλάδος Χάρης

Η πιο πρόσφατη δημοσίευση της ερευνητικής μας ομάδας. Το άρθρο μας με τίτλο «Russo-Ukrainian War and the emerging new globalization: a critical review of relevant research» δημοσιεύθηκε στο ειδικό τεύχος του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού «The Japanese Political Economy» [ABS(2021) 1, ABDC(2022) B+, Scopus], με τίτλο «The economic consequences of the war».

Ακολουθεί η περίληψη μεταφρασμένη στα ελληνικά:

Το αναδυόμενο νέο παγκόσμιο κοινωνικοοικονομικό σύστημα χαρακτηρίζεται από ένα πολύπλοκο μωσαϊκό πολύπλευρων προκλήσεων, που αναδιαμορφώνουν σημαντικά την προηγούμενη παγκόσμια αρχιτεκτονική. Στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, η σημερινή εποχή θα μπορούσε να περιγραφεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ως «νέα παγκοσμιοποίηση». Το πεδίο αυτό άρχισε πρόσφατα να ενσωματώνει στο αναλυτικό του πλαίσιο τις επιπτώσεις του ρωσο ουκρανικού πολέμου, ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτή η στρατιωτική αναμέτρηση αποτελεί ένα παράδειγμα των πολύπλοκων και αλληλένδετων πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών προκλήσεων που ενυπάρχουν στην αναδυόμενη νέα παγκοσμιοποίηση. Η παρούσα εργασία εμβαθύνει στις πιθανές προεκτάσεις του ρωσο ουκρανικού πολέμου στη διαμορφούμενη πορεία της νέας παγκοσμιοποίησης, χρησιμοποιώντας την αναλυτική προσέγγιση του «εξελικτικού δομικού τριπτύχου» (ΕΔΤ). Αυτή η κριτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι ο πόλεμος μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα μειωμένων αποδόσεων κατά την τρέχουσα φάση της αναδυόμενης νέας παγκοσμιοποίησης.

Ο σύγχρονος κόσμος μας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα φάσμα πολύπλευρων και συνεχώς εξελισσόμενων προκλήσεων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια κοινωνικοοικονομική συμβίωση και τις προοπτικές της. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 , η κλιμακούμενη παγκόσμια μεταναστευτική κρίση , η εμπορική σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας που ξεκίνησε το 2018 , η πανδημία COVID-19 του 2020 και οι επιπτώσεις της στην ύφεση και , ο Ρωσο-Ουκρανικός Πόλεμος του 2022, και τη σύγκρουση του 2023 στη Γάζα μετά από επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Αυτά τα γεγονότα είναι και συμπτώματα και καταλύτες μιας βαθύτερης παγκόσμιας μετάβασης. Έχουν επιδεινώσει τις υπάρχουσες ανησυχίες και υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη για μια ενεργειακή μετάβαση για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης της εποχής του Ανθρωπόκαινου.

Αυτά τα ταραχώδη γεγονότα έχουν καταλύσει μια επανεστίαση στην έρευνα για τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία (IPE), ορίζοντας όλο και περισσότερο την τρέχουσα εποχή ως τη «νέα παγκοσμιοποίηση». Αυτό το πλαίσιο θέτει – είτε σιωπηρά είτε ρητά – ότι τα προαναφερθέντα γεγονότα είναι οι προκαταρκτικές εκδηλώσεις ενός αναδυόμενου παγκόσμιου φαινομένου. Υποστηρίζουμε ότι μια ολοκληρωμένη, τριών επιπέδων αναλυτική μέθοδος, η οποία περιλαμβάνει πολιτικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες καινοτομίας, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην κατανόηση της πολυπλοκότητας αυτού του μεταβαλλόμενου παγκόσμιου τοπίου.

Ο Ρωσο-Ουκρανικός Πόλεμος, που ξεκίνησε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, χρησιμεύει ως εξέχον παράδειγμα των δυσμενών εξελίξεων που περιλαμβάνουν και ενσωματώνουν πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές διαστάσεις. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση για την Κριμαία είναι εμβληματική μιας βαθιάς ριζωμένης ιστορικής διχόνοιας, με τις ρίζες της να εκτείνονται ήδη από τον 19ο αιώνα, υπογραμμίζοντας τη γεωπολιτική σημασία αυτής της περιοχής για όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Η σύγχρονη όψη αυτής της σύγκρουσης πυροδότησε μια σειρά από συζητήσεις μεταξύ των δυτικών συμμάχων, που τελικά κατέληξε σε μια ομόφωνη απόφαση να επιβληθούν αυστηρές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία και να παράσχουν αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία.

Παρά την εκτενή βιβλιογραφία για τον Ρωσο-Ουκρανικό Πόλεμο, δεν φαίνεται να υπάρχει έρευνα που να εμβαθύνει στην απτή σχέση του με την αναδυόμενη νέα παγκοσμιοποίηση. Οι υπάρχουσες συζητήσεις επικεντρώνονται κυρίως σε συγκεκριμένες πτυχές του πολέμου χωρίς να εξετάζονται πλήρως οι ευρύτερες επιπτώσεις του στη νέα φάση της δυναμικής εξισορρόπησης της παγκοσμιοποίησης. Έχει γίνει σημαντική έρευνα για τους πολιτικούς παραλληλισμούς μεταξύ της τρέχουσας σύγκρουσης και των ιστορικών γεγονότων του τέλους του 19ου αιώνα , η ανθεκτικότητα του αυταρχικού καθεστώτος ενοικιαστών της Ρωσίας , οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην κρίσιμη ενεργειακή μετάβαση, και την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν ανθεκτικότητα απέναντι σε τέτοιες συγκρούσεις. Η πιθανότητα μιας νέας πόλωσης μεταξύ Δύσης και Ανατολής, μαζί με μείωση της παγκόσμιας ολοκλήρωσης, έχει επίσης τεθεί. Ωστόσο, αυτές οι συζητήσεις συχνά παραβλέπουν την άμεση επιρροή αυτού του πολέμου στη διασύνδεση των πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών διαστάσεων στη διαμόρφωση της τροχιάς της νέας παγκοσμιοποίησης.

