Εξεταστική για Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα των συγγενών – Συνεχίζει κανονικά τις εργασίες της Πολιτική 13:57, 06.02.2024 UPDATE: 14:15

Υπέρ της συνέχισης των εργασιών τάχθηκαν Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας ενώ κατά τάχθηκαν τα υπόλοιπα κόμματα.