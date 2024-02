Στο Τζάνειο για την πρώτη ανακαίνιση μετά από 60 χρόνια ο Μητσοτάκης Πολιτική 11:14, 06.02.2024 UPDATE: 11:33

Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο ευχαρίστησε για τη αδιάκοπη προσφορά του εν μέσω εργασιών.