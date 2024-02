Τουρισμός: Νέα δρομολόγια – αυξημένες αεροπορικές αφίξεις από Ιρλανδία προς Ελλάδα

Με τις καλύτερες προοπτικές ξεκινάει η νέα χρονιά για τις αφίξεις από Ιρλανδία προς Ελλάδα, μετά την ισχυρή περσινή άνοδο (+33%), που σημείωσαν οι αεροπορικές αφίξεις από το Δουβλίνο (9μηνο 2023 έναντι 2022). Η ανοδική αυτή τάση αναμένεται αυξημένη και φέτος, καθώς προγραμματίζονται νέα αεροπορικά δρομολόγια προς Ηράκλειο, Ρόδο και Ζάκυνθο, ενώ τα μηνύματα της αγοράς στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Holiday World Show Dublin 2024 (26-28/01/2024) ήταν περισσότερο από ενθαρρυντικά.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε στο σημαντικότερο τουριστικό γεγονός της χρονιάς για την Ιρλανδία με μεγαλύτερο περίπτερο σε σχέση με το 2023, στοχευμένη προβολή της Ελλάδας και συνεκθέτες την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής Χαλκιδικής, τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης από τον ιρλανδό υπουργό πραγματοποιήθηκαν μπροστά από το ελληνικό περίπτερο, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστεί η προβολή της χώρας στις φωτογραφικές αναρτήσεις στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ιρλανδός υπουργός επισκέφθηκε το ελληνικό περίπτερο και έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν επίσης η πρέσβης της Ελλάδας στην Ιρλανδία, Μαγδαληνή Νικολάου, ο υπουργός Μεταφορών της Ιρλανδίας, Jack Chambers, και ο πρέσβης της Κύπρου στην Ιρλανδία, Λούης Τηλεμάχου.

Tο ελληνικό stand σημείωσε μεγάλη επισκεψιμότητα από επαγγελματίες του τουρισμού, δημοσιογράφους και influencers, αλλά και από το ιρλανδικό κοινό. Την πρώτη ημέρα έως τις 12:30, η έκθεση ήταν προσβάσιμη αποκλειστικά από επαγγελματίες του τουρισμού με σκοπό την πραγματοποίηση επαγγελματικών συναντήσεων, ενώ στη συνέχεια υπήρξε μεγάλη συμμετοχή κοινού που αναζητούσε πληροφορίες για ελληνικούς προορισμούς όπως η Αθήνα, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος και οι Σποράδες (ως Mamma mia islands). Η πλειοψηφία του κοινού ήταν επαναλαμβανόμενοι ταξιδιώτες (repeaters), αλλά και ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών σχεδίαζαν το πρώτο τους ταξίδι στην Ελλάδα και αναζητούσαν έμπνευση και κατευθύνσεις.

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, είχε επαγγελματικές επαφές με σημαντικούς φορείς της ιρλανδικής τουριστικής αγοράς, ενδεικτικά Aer Lingus, Travelzoo, Click & Go, την πρόεδρο της Ένωσης Ιρλανδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, οι οποίοι επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της συνεργασίας με τον ΕΟΤ, αλλά και νέους ενδιαφερόμενους, όπως τον εκδότη του εξειδικευμένου ιρλανδικού περιοδικού Irish Golfer και τον εξειδικευμένο για τουρισμό πολυτέλειας Τ/Ο Oroko Travel για άνοιγμα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα, στην Ιρλανδική αγορά που διακρίνεται για τους τουρίστες υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης:

Συμφωνήθηκε η διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης (fam/press trip) στο Ηράκλειο τον Μάιο 2024, στο πλαίσιο της έναρξης του νέου δρομολογίου της αεροπορικής εταιρείας Aer Lingus από Δουβλίνο προς Ηράκλειο.

Σχεδιάστηκε πρόσθετο press trip για λογαριασμό της Ιρλανδικής εφημερίδας The Sun και fam trip ταξιδιωτικών συμβούλων των Travel counsellors σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική με στόχο των εμπλουτισμό των προτάσεων τους για τη Βόρεια Ελλάδα.

Νέα αεροπορικά δρομολόγια

Εμπλουτισμένο με νέους προορισμούς θα είναι το πτητικό έργο 2024 από Ιρλανδία προς Ελλάδα καθώς:

η Aer Lingus, εισάγει νέα δρομολόγια προς Ηράκλειο από 6/5 ως 2/9 και συνεχίζει να πετά απευθείας από Δουβλίνο προς Αθήνα, Κω, Σαντορίνη, Κέρκυρα

η Ryanair, προσθέτει στα δρομολόγιά της τη Ζάκυνθο (πτήσεις από 5/4 ως 25/10), και για πρώτη φορά τη Ρόδο από το αεροδρόμιο του Cork. Συνεχίζει να πετά από Δουβλίνο προς Αθήνα, Χανιά, Κέρκυρα, Κω, Ρόδο, Σαντορίνη και Θεσσαλονίκη, ενώ διατηρούνται για τρίτη χρονιά οι πτήσεις της προς Κέρκυρα από το αεροδρόμιο του Shannon.

H ιρλανδική αγορά

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ιρλανδικής Στατιστικής Αρχής (CSO), η Ελλάδα παρουσίασε 33% άνοδο αφίξεων από το αεροδρόμιο του Δουβλίνου για το εννεάμηνο 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 2022.

Την περίοδο Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2022-2023, η μεσοσταθμική αύξηση των αφίξεων από το αεροδρόμιο του Δουβλίνου προς την Ελλάδα ξεπέρασε το 33%, με τον Μάιο να έχει την μεγαλύτερη αύξηση της σεζόν.

Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ιταλία αποτελούν τους πλέον σημαντικούς ανταγωνιστικούς προορισμούς στην ιρλανδική αγορά παρά την μείωση που είχαν το 2023, με την Ελλάδα να αποτελεί εξαίρεση και να έχει σημειώσει 33% αύξηση, ενώ εκτιμάται από ειδικούς της αγοράς ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά το 2024. Πρόσφατη έρευνα της Airbnb για το 2024 επιβεβαιώνει τη δημοφιλία της Ελλάδας για τους ιρλανδούς ταξιδιώτες. Στόχος του ΕΟΤ είναι ο συνεχής εμπλουτισμός της ιρλανδικής αγορά με περισσότερους ελληνικούς προορισμούς και τουριστικά προϊόντα, καθώς και η απευθείας αεροπορική σύνδεση των δύο χωρών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Το Γραφείο ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας διοργάνωσε το 2023: 1)ομαδικό press trip στην Κω από δημοσιογράφους που εκπροσωπούσαν τις τέσσερις εθνικές εφημερίδες (The Independent, Irish Daily Star, The Irish Sun, Irish Daily Mail, συνολικά 611.000 αναγνώστες), 2) ομαδικό fam trip με οκτώ Ιρλανδές influencers στη Θεσσαλονίκη/Χαλκιδική, 3) δημοσιογραφική αποστολή στη Ρόδο μετά τις φωτιές, 4) δημοσιογραφική αποστολή στο Ηράκλειο για την ενίσχυση της πίεσης προς Aer Lingus να εντάξει την πτήση του Ηρακλείου στο πρόγραμμά της 5) δημοσιογραφική αποστολή στην Κρήτη για την προβολή του γαμήλιου τουρισμού, 6) σχεδίασε και συντόνισε εκδήλωση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας με τους ταξιδιώτης της εναρκτήριας πτήσης -για τη σεζόν -της Ryanair στις 3/6/2023 από το αεροδρόμιο Shannon και 7) ολοκλήρωσε με επιτυχία κοινή διαφημιστική καμπάνια με τον Ιρλανδικό Τ/Ο Click & Go για ενίσχυση των κρατήσεων προς Ελλάδα.

Η Holiday World Show Dublin διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Ιρλανδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (Irish Travel Agents Association, ΙΤΑΑ) και έχει καθιερωθεί ως η σημαντικότερη τουριστική έκθεση για την ιρλανδική αγορά. Κατά το διάστημα της τριήμερης λειτουργίας της, η έκθεση κατέγραψε προσέλευση περισσότερων από 32.000 επισκεπτών, μεταξύ των οποίων από Ιρλανδικά ΜΜΕ και επαγγελματίες του τουρισμού. Στην έκθεση υπήρξε έντονη η παρουσία προορισμών από όλο τον κόσμο, όπως Ισπανία, Κύπρος, Κροατία, Μάλτα αλλά και Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Κούβα, Ταϊλάνδη, Κένυα κ.ά., ωστόσο μεταξύ των 450 εκθετών, ήταν το ελληνικό περίπτερο που κέρδισε τις εντυπώσεις των επισκεπτών, τόσο λόγω της κεντρικής του θέσης στο εκθεσιακό κέντρο για πρώτη φορά στην πολυετή συμμετοχή του ΕΟΤ, όσο και λόγω της αισθητικής και ενισχυμένης παρουσίας του.