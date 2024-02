Lufthansa: Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες την Τετάρτη λόγω νέας απεργίας στα αεροδρόμια

Αντιμέτωποι με τις απεργίες του προσωπικού εδάφους των αεροδρομίων θα έρθουν την Τετάρτη πάνω από 100.000 επιβάτες της Lufthansa, την ώρα που ο εθνικός αερομεταφορέας της Γερμανίας αγωνίζεται να προσφέρει εναλλακτικές πτήσεις ή να υποκαταστήσει τις πτήσεις με σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ειδικότερα, η Lufthansa θα πραγματοποιήσει μόλις το 10% έως το 20% των περίπου 1.000 προγραμματισμένων πτήσεων στις 7 Φεβρουαρίου, όταν οι υπάλληλοι στο τμήμα αποσκευών, το προσωπικό φορτίου και άλλα πληρώματα υπηρεσιών εδάφους θα απεργούν, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανάρτησή της στο X.

Οι επηρεαζόμενοι επιβάτες δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, του Αμβούργου, του Βερολίνου και του Ντίσελντορφ σε περίπτωση ακύρωσης, καθώς τα γκισέ επανακράτησης δεν θα είναι στελεχωμένα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

