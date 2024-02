Μαρινάκης: Κοινωνική πολιτική είναι να εξασφαλίζεις ότι το πανεπιστήμιο δεν θα είναι κλειστό

Your browser does not support the audio element.

Για τα αιτήματα των αγροτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι σε αυτά που έχουν δημοσιονομικό κόστος η κυβέρνηση έχει δώσει πολύ πειστικές απαντήσεις