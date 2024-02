Μητσοτάκης προς αγρότες: Ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους

Your browser does not support the audio element.

Κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει την κοινωνία όσο δίκαιο κι αν είναι το αίτημά του, είπε ο πρωθυπουργός από το Χαϊδάρι όπου κάνει περιοδεία